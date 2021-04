© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è dubbio che dobbiamo accelerare. Ora finalmente avremo più dosi. In questi mesi, questo è stato il grande problema". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite alla trasmissione “Di martedì” condotta da Giovanni Floris, in onda stasera su La7. Speranza ha sottolineato che, "insieme a più dosi", ora ci saranno "anche più persone" per la campagna vaccinale.(Rin)