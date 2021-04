Iran: Usa definiscono “costruttivi” colloqui di Vienna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, ha definito “costruttivi” i colloqui di Vienna sulle misure da adottare da parte di Stati Uniti e Iran per ripristinare l’accordo sul nucleare (noto anche con l’acronimo Jcpoa). La riunione della Commissione mista del piano globale d’azione congiunto organizzata in presenza nella capitale austriaca si è conclusa con una serie di passi avanti, ha riferito invece il rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna, Mikhail Ulyanov. "La riunione della Commissione congiunta del Jcpoa ha avuto successo”, ha dichiarato il diplomatico russo sul suo profilo Twitter. “Due gruppi a livello di esperti (sulla revoca delle sanzioni e sulle questioni nucleari) sono stati incaricati di identificare le misure concrete che Washington e Teheran avrebbero dovuto adottare per ripristinare la piena attuazione del Jcpoa. I gruppi hanno iniziato a lavorare immediatamente”, ha dichiarato Ulyanov. Da parte sua, il viceministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha assicurato che la Repubblica islamica “è pronta” e che “appena le sanzioni saranno sollevate in modo verificabile, Teheran farà dietrofront sui passi finora intrapresi sui suoi obblighi previsti dall'accordo. (segue) (Nys)