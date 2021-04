Medio Oriente: “Axios”, capo del Pentagono in Israele la settimana prossima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, sarà in visita in Israele la prossima settimana. Lo riferisce il sito di approfondimento politico statunitense “Axios”, citando fonti dello Stato ebraico. Si tratterà della prima visita di alto livello in Medio Oriente da parte del capo del Pentagono da quanto il presidente Usa, Joe Biden, si è insediato alla Casa Bianca il 20 gennaio scorso. Nell'agenda di Austin sono attesi colloqui con il primo ministro Benjamin Netanyahu e l’omologo alla Difesa, Benny Gantz. Lloyd affronterà temi riguardanti la sicurezza regionale, in particolare il dossier iraniano, oltre che discussioni sui teatri in cui agiscono forze vicine alla politica di Teheran come Siria e Libano. Secondo “Axios”, le autorità dello Stato ebraico intendono porre all’attenzione del segretario alla Difesa anche la questione della superiorità militare di Israele in Medio Oriente, considerata la firma degli accordi di normalizzazione con diversi paesi arabo-islamici dell’area.(Nys)