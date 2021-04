© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il bando per i 2.800 tecnici nelle Pa del Sud. Una doppia opportunità per laureati e professionisti: conquistare un lavoro di qualità e partecipare alle progettazioni per la rinascita del nostro Mezzogiorno". Lo annuncia su Twitter la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna. (Rin)