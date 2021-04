Cile: Fmi migliora stime su crescita, pil al +6,2 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha migliorato le previsioni di crescita del Cile, portandole dal 5,5 per cento ipotizzato a gennaio, al +6,2 per cento contenuto nel "World economic outlook" (Weo) pubblicato oggi. Per il 2022 l'Fmi prevede una crescita contenuta invece al +3,8 per cento. Le stime dell'istituzione guidata da Kristalina Georgieva sono in linea con quelle della Banca centrale del Cile, che prevede per l'anno in corso una crescita del Pil stimata tra il +6 ed il +7 per cento. Il rapporto sottolinea che il paese sudamericano è tra quelli che hanno registrato maggiori progressi sul fronte dell'immunizzazione della popolazione in relazione alla pandemia di Covid (almeno una dose del vaccino è già stata somministrata a circa il 70 per cento della popolazione). La tradizionale stabilità del quadro macroeconomico del paese è anche uno dei fattori tenuti in conto nell'elaborazione del rapporto. (segue) (Nys)