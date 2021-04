Lavoro: Orlando, raggiunto accordo su vaccini anti-Covid e nuovi protocolli sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo e le parti sociali hanno raggiunto un accordo sui protocolli per i vaccini sui luoghi di lavoro e per l'aggiornamento dei protocolli sicurezza nelle aziende. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando a seguito del tavolo di confronto odierno tra esecutivo e sindacati. “Penso che siano accordi perfettibili – ha spiegato il titolare del dicastero - ma credo che oggi sia più importante mettere un punto fermo e poi riservarsi la possibilità di integrazione, piuttosto che attendere l'optimum che poi rischia di non arrivare". Orlando ha quindi aggiunto: “Credo si sia evitata la sindrome che spesso caratterizza la politica: quella dell'anno zero. Mi auguro che questo spirito possa caratterizzare anche gli appuntamenti che abbiamo di fronte: la riforma gli ammortizzatori sociali e le crisi industriali oltre alla gestione nel concreto delle riaperture e della ripartenza".(Rin)