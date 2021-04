Casa: Ghera-Maselli (Fd'I Lazio), da Zingaretti gestione fallimentare su Ater

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in commissione Urbanistica e politiche abitative della Regione Lazio è stato ascoltato il direttore generale dell'Ater di Roma che "ha confermato che non sono stati fatti dalla Regione Lazio passi avanti per risolvere le forti criticità che affliggono la gestione dell'azienda. Una gestione commissariale che di per sé dovrebbe essere temporanea, dura invece da quasi nove anni e sarà ricordata ormai come una delle più lunghe della storia e come l'ennesimo fallimento della giunta Zingaretti". È quanto spiegano in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, Fabrizio Ghera, capogruppo, e Massimiliano Maselli, consigliere. "A partire dalla cronica carenza delle manutenzioni, pomposamente annunciate dai vertici regionali e non eseguite, o eseguite con molto ritardo e spesso lasciate incomplete, fino alla necessità di implementare la pianta organica - aggiungono -. Da tempo chiediamo che siano velocizzate le procedure di assunzione in stallo da troppo tempo. Vogliamo inoltre sottolineare, tra le tante anomalie sulla gestione delle Ater, quella che riguarda l'Ater di Roma, in merito a un avviso di selezioni esterne per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di trenta dipendenti, pubblicato lo scorso 30 dicembre (guarda caso sotto Natale) e poi prorogato di 15 giorni, con soli 4 posti riservati al personale interno. Forte contrarietà esprimiamo sugli affidamenti esterni ad Invitalia o a Nomisma che comportano un pesante esborso per le casse regionali, ingiustificato se si considera che l'articolo 23 comma 2 del D.Lgs. 50/16 prevede per questi lavori che stazioni appaltanti impieghino professionalità interne. L'Ater conta circa cento professionisti qualificati di provata esperienza nella gestione del patrimonio immobiliare pubblico, pertanto - concludono - non si vede la ragione di questa scelta che lede la dignità professionale dei dipendenti". (Com)