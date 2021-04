© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Riempie di gioia la notizia che l’Assemblea capitolina ha votato oggi una mozione per intitolare una scuola a Maria Coscia, a un anno dalla sua scomparsa. Maria ne sarebbe felicissima. È stata una donna che ha dato tanto alla scuola e alla nostra città". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (Com)