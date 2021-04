Covid: Letta (Pd), tutta la mia amicizia e solidarietà a Speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento stanno cercando di fare un discorso molto semplicistico, 'aperture contro chiusure', come se ci fosse qualcuno che cerca di far stare male gli italiani. È un anno che stiamo dentro questa vicenda: abbiamo capito chiaramente che dipende dai nostri comportamenti, dalla serietà di ognuno di noi". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite alla trasmissione “Di martedì” condotta da Giovanni Floris, in onda stasera su La7. "Per fortuna abbiamo un ministro come Roberto Speranza, al quale va tutta la mia amicizia e la mia solidarietà in questo momento", ha aggiunto.(Rin)