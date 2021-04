Venezuela-Colombia: Caracas chiederà mediazione dell'Onu per soluzione a conflitto armato ad Apure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Venezuela ha chiesto alle Nazioni Unite di intercedere presso il governo colombiano per realizzare il dialogo necessario per affrontare il conflitto al confine con la Colombia nello stato venezuelano di Apure. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri del Venezuela, Jorge Arreaza, aggiungendo che le autorità di Caracas intende rivolgersi al Consiglio di sicurezza dell'Onu "per affrontare l'impatto sul Venezuela della violenza". Arreaza ha spiegato di aver richiesto l'aiuto dell'Onu per procedere allo sminamento dell'area. "Abbiamo chiesto alle Nazioni Unite di sostenerci, affinché il nostro personale possa essere formato con le ultime tecnologie e progredire in questo senso", ha detto. Il ministro ha inoltre confermato di aver contattato il governo del presidente messicano, Andrés Manuel López Obrador, che attualmente presiede la Comunità di Stati latinoamericani e dei Caraibi (Celac), per richiedere un'azione finalizzata al garantire la pace nella regione. Nelle sue dichiarazioni, Arreaza ha criticato il governo colombiano e ha affermato che il conflitto è "puramente colombiano" sottolineando che Paesi come Panama ed Ecuador sarebbero stati coinvolte in situazioni di violenza generate in Colombia. Il ministro degli Esteri ha affermato che la preoccupazione espressa dal ministero degli Esteri colombiano per la violazione dei diritti umani nell'area è "puro, assoluto cinismo". "Molti cittadini sono fuggiti per paura della propria vita e hanno perso la casa e la terra per i combattimenti nella regione di confine di Apure e Arauquita", ha aggiunto. Arreaza ha ammesso la presenza nella zona di follati e rifugiati ma che "stanno già tornando" dato che la zona "è sotto il controllo dello Stato venezuelano". (segue) (Vec)