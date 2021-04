© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Conferenza stampa di Fratelli d'Italia di Roma in cui verrà presentata una consigliera del Municipio Roma XV passata nel gruppo di Fd'I. Partecipano tra gli altri il capogruppo di Fd'I in Assemblea capitolina, Andrea De Priamo, la consigliera capitolina Lavinia Mennuni, il coordinatore romano, Massimo Milani. Palazzo dei gruppi dell'Assemblea capitolina in via Petroselli 45 (ore 12)- Protesta dei commercianti e degli operatori del turismo organizzata da Confesercenti. Piazza di Montecitorio a Roma (ore 10)- Intitolazione della piazza dell'ospedale di Cori, in provincia di Latina, al dottor Bertrando Fochi, il compianto chirurgo nato a Cori e scomparso il 26 ottobre 2018 all'età di 92 anni. Partecipano, tra gli altri, il sindaco di Cori, Mauro De Lillis e l'assessore alla Cultura, Paolo Fantini. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid e potrà essere seguita in diretta dalla pagina Facebook del Comune di Cori (ore 12) (Rer)