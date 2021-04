Governo: Letta (Pd), leadership tra me e Conte? A decidere sono gli elettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che la leadership di quest'alleanza la decideremo quando capiremo come quest'alleanza si organizzerà, nel momento in cui saremo ai passaggi decisivi. Dopodiché, normalmente, sono gli elettori che decidono". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite alla trasmissione “Di martedì” condotta da Giovanni Floris, in onda stasera su La7, rispondendo a chi chiedeva chi sarà il leader dell'alleanza tra Pd e M5s. "Vuol dire - ha spiegato - che chi prenderà più voti avrà il diritto di fare la scelta di proporre una leadership".(Rin)