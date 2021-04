Usa: Casa Bianca, amministrazione Biden non sosterrà sistema passaporti vaccinali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non sosterrà alcun sistema che imponga ai cittadini Usa di presentare credenziali per dimostrare di essere stati vaccinati. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, precisando che "non ci sarà alcun database federale sulle vaccinazioni e nessun obbligo federale che richieda a tutti di ottenere una singola credenziale di vaccinazione". La Casa Bianca, ha spiegato la portavoce, vuole essere sicura che "la privacy e i diritti degli americani" siano protetti. Quelli che comunemente vengono definiti “passaporti vaccinali” attualmente esistono solo nello Stato di New York, ad opera di una società privata. (Nys)