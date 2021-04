Roma: prefetto, solidarietà ad agenti polizia feriti durante manifestazione a Montecitorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, manifesta solidarietà agli agenti delle forze di polizia feriti oggi durante una manifestazione in piazza Montecitorio. Il prefetto esprime una ferma condanna per le aggressioni perpetrate a danno di chi, quotidianamente, con grande spirito di sacrificio profonde massimo impegno per garantire la legalità e la sicurezza della comunità. È quanto si legge in una nota della prefettura di Roma. (Rer)