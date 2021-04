Egitto: Fratoianni (Si), subito cittadinanza italiana a Zaki

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altri 45 giorni di carcere preventivo per Patrick Zaki. Un altro capitolo del crudele e sadico accanimento del regime egiziano sul giovane studente dell'università di Bologna, colpevole solo di impegnarsi nel rispetto dei diritti umani". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. "Il governo italiano deve farsi sentire. L'unica cosa da fare è conferire la cittadinanza italiana a Patrick, mettere in discussione i trattati economici con l'Egitto, convocare immediatamente l'ambasciatore egiziano e chiedere formalmente il rilascio di Patrick. Cosa si sta aspettando?". (Com)