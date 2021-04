Libia: Di Maio, stabilizzare Paese per mettere in sicurezza nostre coste e offrire nuove opportunità a imprese italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, appena rientrato a Roma da una nuova missione in Libia con il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, spiega in un post su Facebook come quello libico, sia un "dossier di massima priorità". Secondo Di Maio, "stabilizzare la Libia significa mettere in sicurezza le nostre coste, offrire nuove opportunità di sviluppo alle nostre imprese e garantire pace a un popolo che chiede e cerca la strada della democrazia". Per questo, ha aggiunto, "continuiamo a lavorare per migliorare l’interscambio commerciale con la Libia". (Res)