Rifiuti: Gassmann lamenta "a Roma vicoli centro sporchi", Ama ringrazia per segnalazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un tweet l'attore Alessandro Gassmann si è lamentato di alcuni vicoli del centro storico sporchi. "Roma, centro storico - ha scritto Gassmann pubblicando una fotografia -. Una città non si sporca da sola. Non c’è più amore per questa città. Ci sono da decenni problemi gravi con la nettezza urbana, ma vivere in un vicolo ridotto a latrina, senza intervenire o chiedere aiuto, si chiama menefreghismo. Roma siamo noi". Al messaggio, che appare soprattutto un appello ai cittadini romani, ma anche una richiesta d'aiuto alle istituzioni, ha replicato in una nota l'azienda capitolina Ama. "L’area di Vicolo dei Cenci, cosi come tutte le strade circostanti il Portico d’Ottavia e in generale il centro storico monumentale, sono costantemente presidiati dal personale Ama attraverso attività di pulizia quotidiane e sanificazioni effettuate con cadenza regolare - ha spiegato Ama -. Il vicolo segnalato è stato subito identificato dai tecnici. A seguito di quanto evidenziato dal signor Gassmann, l’azienda ha immediatamente attivato il personale territoriale per i dovuti riscontri". (segue) (Rer)