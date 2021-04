Rifiuti: Gassmann lamenta "a Roma vicoli centro sporchi", Ama ringrazia per segnalazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Va sottolineato - prosegue Ama - che nella zona, purtroppo, si verificano talvolta situazioni di degrado generate da fattispecie non dipendenti da Ama. Il lavoro quotidiano degli operatori ecologici viene, infatti, spesso rallentato dai comportamenti scorretti di alcune persone che conferiscono i rifiuti in maniera indiscriminata e da veicoli in sosta selvaggia che ostacolano i mezzi adibiti alla raccolta e pulizia. Ama interviene comunque sempre prontamente per ripristinare il decoro, se necessario anche con operazioni aggiuntive". All'attore sono giunti dunque i ringraziamenti dell'amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis: "Voglio ringraziare Alessandro Gassmann, oltre che per la segnalazione, anche e soprattutto per il senso civico e la sensibilità verso il decoro cittadino da sempre dimostrati. Il mio auspicio è quello di vedere tutti i romani ricettivi nei confronti degli appelli al rispetto della nostra città, appelli importanti e incisivi soprattutto quando, come in questo caso, provengono da personaggi pubblici”. (Rer)