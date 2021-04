﻿Covid: Pianese (Coisp), capiamo disperazione ma no alla violenza contro le forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Comprendiamo pienamente il dolore e la disperazione dei ristoratori e dei titolari delle altre attività ferme a causa delle misure di contenimento dei contagi. Ma non possiamo che condannare con fermezza le aggressioni alle Forze di polizia”. Così il segretario generale del sindacato di Polizia Coisp Domenico Pianese, a proposito dei tafferugli in Piazza Montecitorio a Roma. “Abbiamo il massimo rispetto per chi manifesta il proprio dissenso con modalità rispettose della legge ma l’uso della violenza non può mai essere giustificato", conclude.(Com)