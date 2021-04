Imprese: Di Maio, al lavoro su cabina di regia per attrarre nuovi investimenti in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, sarà nei prossimi giorni in Mali per una "una settimana intensa". "Nei prossimi giorni sarò in Mali, inoltre stiamo lavorando come ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, con il coinvolgimento di altri ministeri, a una cabina di regia per attrarre nuovi investimenti in Italia", scrive Di Maio su Facebook. "Valorizziamo il nostro territorio e rimettiamo in moto l’economia nel Paese. Questa è la strada da seguire", conclude. (Res)