Famiglia: Mennuni (Fd'I), Pd-M5s respingono mozione per vita e maternità, non ci fermiamo

- L'intento della mozione presentata da Fratelli d'Italia, oggi in Aula Giulio Cesare, e "purtroppo bocciata da un buio asse di tenebre Pd-M5s" prevedeva che "Roma" fosse riconosciuta "città della vita, pronta ad aiutare concretamente le donne a evitare il dramma dell'interruzione di gravidanza predisponendo altresì un piano organico di interventi economici e sociali in grado di rimettere al centro delle politiche capitoline la famiglia e la natalità". Lo afferma in una nota la consigliera capitolina di Fratelli d'Italia, Lavinia Mennuni. Rispetto al voto di Pd e M5s, che hanno respinto l'atto, Mennuni spiega "sono spesso distanti, quanto oggi erano uniti nel bloccare ogni sostegno alla famiglia, alle mamme, ai bambini della Capitale d'Italia. Eppure, proprio Roma è una delle città dove più di altre la denatalità e il decremento demografico rappresentano una grande emergenza e dove più che altrove sarebbe necessario mettere in campo, contromisure immediate atte ad adottare politiche di incentivo alla natalità e di sostegno alla maternità, dando inoltre piena attuazione all'articolo 1, terzo çomma, della legge 194 del 1978 che prevede che 'lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari', nonché altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite". (segue) (Com)