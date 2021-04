Famiglia: Mennuni (Fd'I), Pd-M5s respingono mozione per vita e maternità, non ci fermiamo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Mennuni "Roma città per la vita avrebbe significato poi introdurre nuovamente il quoziente famigliare, supporto economico e sociale alle donne in procinto di abortire a causa delle difficili contingenze economiche nelle quali si trovano, sostenere i progetti di aiuto alla vita nascente, istituire l'assessorato alla famiglia, per poter così coordinare al meglio tutte le iniziative messe in campo con le realtà che operano sul territorio quali i centri per la vita, e i consultori e le strutture socio-sanitarie interessate, accrescere il sostegno concreto alla natalità e alla maternità con iniziative economiche, sociali, culturali. Atti - conclude la consigliera di Fd'I - che rappresentano un nostro impegno preciso e per i quali continueremo a lottare in ogni contesto. Perché vita, famiglia, maternità, infanzia possano tornare presto a rappresentare la stella polare dell'azione amministrativa della Capitale d'Italia". (Com)