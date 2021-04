© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'interlocuzione con i cinque stelle è fondamentale, per questo con loro abbiamo condiviso l'azione di governo. Sul programma, si deciderà cosa fare e se Renzi vorrà stare fuori, starà fuori. Penso sia giusto che Enrico Letta voglia allargare la coalizione per non perdere le elezioni e lasciare il Paese a questa destra". Così Sandra Zampa (Pd), ospite a "Otto e mezzo" su La7.(Rin)