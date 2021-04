Roma: Raggi, riqualificato parco via Niccodemi, c'è anche nuova area giochi per bimbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parco di via Niccodemi, nel quartiere Monte Sacro Alto di Roma, è stato completamente riqualificato anche con una nuova area giochi per i più piccoli. In un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, spiega: "Tempo fa, i nostri tecnici avevano fatto un sopralluogo nel parco e avevano trovato attrezzature rotte e usurate, che abbiamo rimosso e sostituito con una torretta con doppio scivolo, tre altalene e alcuni giochi a molla. Abbiamo rimesso a posto anche le fontanelle che saranno riattivate nei prossimi giorni. Ringrazio il presidente del III Municipio Giovanni Caudo per il lavoro svolto insieme. Una preziosa sinergia tra il Dipartimento ambiente, il Municipio III e Acea per rendere più bella quest’area. Non solo. L’abbiamo resa più sicura, installando una nuova pavimentazione anti-trauma. Tutto questo è stato possibile grazie all’appalto di un milione di euro, che si va ad aggiungere a una serie di investimenti effettuati in questi anni, per un totale di circa 4,5 milioni solo per le aree ludiche. Questi - conclude Raggi - sono spazi importanti per i nostri bambini. Per questo dobbiamo assicurarci che siano sempre sicuri e pronti ad accoglierli". (Rer)