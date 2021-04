Covid: Oms, oltre 4 milioni di nuovi casi nel mondo nell'ultima settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I maggiori aumenti nell'incidenza dei casi sono stati osservati nella regione del Sud-est asiatico, in particolare in India, e nelle regioni del Pacifico occidentale. Secondo l'Oms tutte le regioni, ad eccezione di quella africana, hanno riportato aumenti del numero di decessi, con il maggiore aumento del 46 per cento nella regione del Sud-est asiatico. Nell'ultima settimana il numero più alto di nuovi casi è stato segnalato dall'India (513.885 nuovi casi; aumento del 38 per cento); Brasile (505.668 nuovi casi in diminuzione del 5 per cento), Stati Uniti (444.756 nuovi casi; aumento del 5 per cento), Turchia (265.937 nuovi casi; aumento del 43 per cento) e Francia (244.607 nuovi casi; diminuzione del 4 per cento). (Res)