Medio Oriente: fonti stampa, nave iraniana colpita da missile nel Mar Rosso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito dall'emittente "Al Arabiya", l'imbarcazione sarebbe una nave spia dell'intelligence legata alla Guardia rivoluzionaria iraniana e non sarebbe stata affondata ma avrebbe subito ingenti danni. Al momento non è stato rivendicato l'attacco. Nessuna delle parti ha rivendicato l'attacco. D'altra parte l'emittente televisiva pubblica israeliana "Kan" ha riferito che la nave finita sotto attacco sarebbe la Saviz una "nave appoggio" che raccoglierebbe informazioni d'intelligence per i ribelli sciiti Huthi nello Yemen. (Res)