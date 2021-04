Roma: capo polizia si congratula con questore e telefona ad agenti feriti in manifestazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della polizia, prefetto Lamberto Giannini, si è congratulato con il questore di Roma, Carmine Esposito, per la gestione dell'ordine e della sicurezza in occasione della manifestazione che si è tenuta nel pomeriggio a piazza Montecitorio e a cui hanno preso parte circa mille persone tra ambulanti e ristoratori appartenenti al movimento "Io Apro", per protestare contro le restrizioni attuate dal governo a contrasto della diffusione epidemiologica. Parole di vicinanza da parte del capo della polizia sono state rivolte a tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine che hanno partecipato ai servizi (polizia, carabinieri, guardia di finanza). Un pensiero particolare del prefetto Giannini è stato rivolto a un funzionario della Digos, che è stato raggiunto anche telefonicamente, e ad altri operatori rimasti feriti e contusi durante alcuni momenti di tensione con i manifestanti che tentavano di avvicinarsi ai palazzi istituzionali. Il capo della polizia, ha sottolineato come le forze di pubblica sicurezza, sempre vicine al cittadino in un Paese democratico, hanno saputo, ancora una volta, garantire non solo il diritto a manifestare ma anche la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. (Rer)