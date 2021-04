Venezuela-Colombia: Caracas chiederà mediazione dell'Onu per soluzione a conflitto armato ad Apure (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 17 le persone morte a due settimane dall’operazione militare lanciata dal governo venezuelano nello Stato di Apure, al confine con la Colombia, contro i gruppi armati illegali presenti nell’area, secondo quanto reso noto dal ministro della Difesa venezuelano, Vladimir Padrino López. “Ci sono state 9 vittime tra questi gruppi terroristici e purtroppo abbiamo subito la perdita di 8 compagni delle forze armate, oltre a 34 feriti che hanno ricevuto assistenza medica. Più di 21 sono già stati dimessi", ha detto il ministro parlando in conferenza stampa. Padrino López ha aggiunto che 33 persone sono state portate davanti alla giustizia militare venezuelana e 9 campi illegali sono stati smantellati. Il ministro ha annunciato che per ordine presidenziale è stata creata una Zona operativa di difesa completa temporanea speciale per tre comuni nello stato di Apure per "garantire la sicurezza in presenza di spacciatori colombiani". Nella zona sarà regolamentato il traffico terrestre, aereo e fluviale e verranno registrate le impronte digitali dei cittadini a garanzia della sicurezza della popolazione. (segue) (Vec)