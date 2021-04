Governo: Letta (Pd), Salvini non sia giano bifronte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per me è un fatto positivo che ci sia una maggioranza così larga e che Salvini appoggi questo governo, ma non deve essere giano bifronte". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite alla trasmissione “Di martedì” condotta da Giovanni Floris, in onda stasera su La7. "Deve appoggiarlo assumendosi la responsabilità fino in fondo di stare al governo, e non dando l'idea di appoggiarlo soltanto per i soldi del Recovery fund", ha aggiunto. (Rin)