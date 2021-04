Latina: al via confronto per progetto su Polo di eccellenza per le "scienze della vita" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre al sindaco e ai referenti del comune di Latina, hanno preso parte all’incontro gli attuali aderenti al tavolo e i referenti istituzionali essenziali alla costruzione di un percorso di co-progettazione territoriale: la Provincia di Latina, l’università La Sapienza, la direzione generale della Asl, la Camera di commercio, la Regione Lazio, il Comitato tecnico-scientifico di Anci Lazio, il Consorzio per lo sviluppo industriale Roma-Latina, il Consorzio “Parco scientifico e tecnologico pontino Technoscience”, Unindustria Latina e l’associazione “Laboratorio Ursula – Next generation Latina”. Tutti i presenti hanno confermato sostegno e adesione al percorso di co-progettazione avviato oggi. (segue) (Com)