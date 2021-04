Latina: al via confronto per progetto su Polo di eccellenza per le "scienze della vita" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il confronto proseguirà all’interno del percorso del tavolo “Next generation Latina”, al quale è possibile aderire secondo il disciplinare consultabile sul sito del Comune in uno spazio dedicato al tema. "Il nostro territorio vanta il secondo polo chimico-farmaceutico italiano – ha commentato il sindaco Damiano Coletta a margine dell’incontro – e può contare sulla presenza dell’università e di un sistema sanitario locale che in alcuni ambiti raggiunge livelli di eccellenza. Questi fattori, insieme alla necessità di una medicina del territorio affiancata dalla telemedicina e alla prospettiva di un nuovo ospedale a Latina, possono e devono essere messi a sistema per valorizzare una delle più grandi risorse del nostro territorio in chiave Recovery plan". (Com)