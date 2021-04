Covid: Lamorgese, inaccettabile che ragioni protesta sfocino in ulteriori tensioni e disagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, "non si può accettare che, in una fase così difficile per il Paese in cui è richiesto il massimo sforzo di coesione e di reciproca solidarietà, le ragioni della protesta sfocino in comportamenti che provocano ulteriori tensioni e disagi, come nel caso del blocco stradale a Caserta, andando a colpire indiscriminatamente - afferma in una nota la titolare del Viminale - cittadini altrettanto provati dalla crisi causata dal Covid-19". (Com)