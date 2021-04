Vaticano-Libano: premier designato Hariri incontrerà papa Francesco a Roma il 22 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro designato del Libano, Saad Hariri, incontrerà papa Francesco in Vaticano il prossimo 22 aprile. Lo ha annunciato oggi il nunzio apostolico nel Paese dei cedri, Joseph Spiteri. Secondo il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, il premier incaricato aveva chiesto di incontrare il pontefice già due settimane fa. Durante la visita in Vaticano, Hariri incontrerà anche il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin. Lo scorso 22 ottobre 2020, il presidente della repubblica Michel Aoun ha conferito a Hariri il mandato per formare il nuovo governo. Tuttavia, a causa di divergenze interne, non è stata ancora definita la squadra dei ministri. Tra gli attori che si sono mossi per porre fine allo stallo istituzionale figura anche il patriarca maronita del Libano, cardinale Bechara Rai, che chiede una conferenza internazionale per salvare il Paese dal "collasso". In occasione della visita di papa Francesco in Iraq dello scorso marzo, il cardinale Rai aveva invitato il pontefice a fermarsi anche a Beirut. (Res)