Covid: Senna (Lega), al fianco degli ambulanti, i mercati devono riaprire

- “Oggi sono stato al fianco degli ambulanti nel corso della loro manifestazione davanti alla Prefettura di Milano. Si tratta di un comparto colpito da una crisi senza precedenti, che rischia di avere nel breve periodo conseguenze irreversibili in termini economici, occupazionali e sociali. Oltre a questo, voglio ricordare come i mercati cittadini svolgano un ruolo fondamentale per le nostre comunità: non solo in termini di commercio di prossimità, ma come luoghi di aggregazione e socialità. È quindi sacrosanto e giusto ascoltare la richiesta degli ambulanti, che è quella di riaprire le proprie attività nel pieno rispetto dei protocolli sanitari e delle misure di contrasto all'assembramento, per poter ricominciare a lavorare e a vivere con speranza e dignità". Lo ha dichiarato in una nota Gianmarco Senna, consigliere regionale della Lega e presidente della commissione attività produttive di Regione Lombardia, dopo aver incontrato oggi i commercianti in protesta a Milano. (Com)