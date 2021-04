Egitto: Montevecchi (M5s), depositata mozione per Zaki

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Egitto è la culla del patrimonio culturale dell'umanità. Lo ha ribadito oggi il direttore generale dell'Unesco Audrey Azoulay, in una visita organizzata per celebrare il Paese e il suo patrimonio storico. Da qui l'auspicio che un Paese che porta con sé tali significative tradizioni, sia anche esempio di garanzia dei diritti umani". Lo afferma, in una nota, la senatrice bolognese Michela Montevecchi impegnata in prima linea nella battaglia per la liberazione dello studente Patrick Zaki. "Essere culla di un inestimabile patrimonio culturale implica esserlo anche dei diritti dell'uomo - aggiunge -. La notizia di ulteriori 45 giorni di detenzione per Patrick Zaki, rinchiuso da oltre 14 mesi nel carcere di Tora in attesa di un processo, ci sconforta. Giovedì ho depositato una mozione nella quale chiediamo, tra le altre cose, che si valuti di applicare la Convenzione ONU del 1984 affinché si possa giungere ad una soluzione del caso del giovane studente egiziano che renda onore alla grande Civiltà che gli ha dato i natali".(com)