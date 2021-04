Copasir: ecco la lettera inviata da Casellati e Fico a Volpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gentile presidente, rispondiamo alla Sua lettera del 23 febbraio scorso, con la quale ha ritenuto opportuno mettere a disposizione il mandato di presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - anche richiamando l’analoga iniziativa assunta nel corso della XVI legislatura dal presidente pro tempore del Comitato, deputato Massimo D’Alema - in attesa delle nostre valutazioni sulle eventuali conseguenze prodotte dai mutati equilibri parlamentari e dalla formazione del nuovo governo sull’assetto del Comitato medesimo, con particolare riferimento alla sua composizione ed alla individuazione del gruppo cui spetta la presidenza alla luce delle previsioni contenute nell’articolo 30 della legge numero 124 del 2007". Comincia con queste parole la lettera inviata dai presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, al presidente del Copasir, il leghista Raffaele Volpi. "La citata disposizione prevede, al comma 1 - continua la missiva -, che il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica è 'composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato'. Quanto alla presidenza, il comma 3, secondo periodo, del predetto articolo stabilisce che 'il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione'. Al riguardo - si legge - Ella fa presente che tali previsioni 'vanno peraltro contemperate con i principi di proporzionalità della rappresentanza dei gruppi parlamentari all’interno del Comitato stesso e devono pertanto assicurare, per quanto possibile, la più ampia partecipazione delle forze politiche alle delicate funzioni di controllo ad esso attribuite'". (segue) (Com)