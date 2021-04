Copasir: ecco la lettera inviata da Casellati e Fico a Volpi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La problematica evidenziata nella Sua lettera", scrivono Casellati e Fico, "sollevata anche, con esclusivo riferimento alla presidenza dell’organo, dai presidenti dei gruppi parlamentari Fratelli d’Italia della Camera e del Senato con lettera indirizzataci lo scorso 8 marzo, appare in effetti analoga a quella posta nella XVI legislatura dal presidente pro tempore del Comitato conseguentemente alla formazione, nel 2011, di un governo sostenuto, nella sua fase genetica, da una maggioranza parlamentare di consistenza superiore al novanta per cento e dalla collocazione all’opposizione di un solo gruppo, che rappresentava, in entrambe le Camere, meno di un decimo del plenum. In quella occasione, i presidenti dei due rami del Parlamento, d’intesa fra loro, ritennero che, nel descritto contesto parlamentare, la meccanica applicazione del criterio di rappresentanza paritaria previsto dalla legge numero 124, lungi dal realizzare l’obiettivo cui tende la previsione legislativa - vale a dire quella di associare maggioranza ed opposizioni nell’esercizio di funzioni di controllo particolarmente delicate, da sottrarre ad una logica di mera prevalenza numerica - si sarebbe risolta, invece, in un macroscopico sovradimensionamento della rappresentanza dell’unico gruppo di opposizione, con snaturamento totale della ratio sottesa alla composizione paritaria. A ciò - prosegue la lettera inviata a Volpi dalla seconda e terza carica dello Stato - si aggiungeva che il requisito legislativo della composizione paritetica del Comitato attenua, ma non esclude, l’applicazione del principio costituzionale della proporzionalità, richiamato espressamente dalla stessa legge numero 124, che - anche quando temperato da previsioni legislative speciali - non può che informare la composizione di tutti gli organi parlamentari. L’applicazione del criterio della composizione paritetica avrebbe invece condotto, nella circostanza occorsa nella XVI legislatura, ad un evidente sovradimensionamento della rappresentanza di un solo gruppo, determinando una inammissibile, evidente violazione del richiamato principio costituzionale e legislativo della proporzionalità". (segue) (Com)