Copasir: ecco la lettera inviata da Casellati e Fico a Volpi (3)

- Casellati e Fico continuano osservando che "alla luce di tali considerazioni, ed anche al fine di garantire l’obiettivo - insito nel sistema - della stabilità dell’assetto complessivo dell’organo, del quale del resto la legge non prevede il rinnovo nel corso della legislatura, i presidenti dei due rami del Parlamento, come precisato nella lettera a firma congiunta inviata in data 23 dicembre 2011 al presidente pro tempore del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, valutarono non praticabile la possibilità di un loro intervento sulla composizione del Comitato, né sussistenti le condizioni per ipotizzare una sostituzione del presidente dell’organo, anche in considerazione del principio generale in base al quale i presidenti degli organi parlamentari, in ragione delle funzioni di garanzia da essi svolte per assicurare il buon funzionamento complessivo dei collegi cui sono preposti, non possono essere oggetto di revoca. Riteniamo - è scritto sempre nella missiva - che le considerazioni richiamate e le relative conclusioni non possano che trovare coerente applicazione, con riferimento alla composizione del Comitato, anche nella attuale situazione: questa risulta infatti connotata, come quella richiamata nella Sua nota, da una maggioranza parlamentare di consistenza superiore al novanta per cento e dalla collocazione all’opposizione - in entrambe le Camere - del solo gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia, avente peraltro una consistenza numerica corrispondente a poco meno del 6 per cento dei seggi complessivi delle due Camere, inferiore a quella che avevano i gruppi Lega Nord Padania nella XVI legislatura. Da ciò consegue che le ragioni che nel 2011 avevano condotto a ritenere non sussistenti i presupposti per procedere a un rinnovo della composizione dell’organo appaiono nel contesto attuale confermate nella loro validità atteso che una eventuale revisione della composizione del Comitato, finalizzata a garantire la pariteticità tra maggioranza e opposizioni, determinerebbe una palese sovra-rappresentazione dei gruppi Fratelli d’Italia". (segue) (Com)