Copasir: ecco la lettera inviata da Casellati e Fico a Volpi (4)

- I presidenti di Senato e Camera aggiungono: "Quanto al secondo profilo, concernente la presidenza del Comitato - nel concordare con le valutazioni espresse dai presidenti delle due Camere nel 2011 in merito al principio generale di irrevocabilità dei presidenti degli organi parlamentari - va osservato come la disposizione recata dall’articolo 30 della legge numero 124, che prevede che il presidente del Comitato sia eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione, collochi tale requisito al momento della formazione del Comitato, organo per il quale, a differenza per quanto avviene per le commissioni permanenti e per altri organi parlamentari, non è prevista alcuna forma di rinnovo nel corso della legislatura; dal sistema delineato dalla legge - che non disciplina peraltro alcuna ipotesi di decadenza dalla carica del presidente - non può che conseguire dunque, come rilevato dai presidenti delle due Camere nella citata lettera del dicembre 2011, la stabilità dell’assetto complessivo del Comitato anche per quanto riguarda la presidenza". Casellati e Fico, poi, rilevano: "Alla luce del complesso di tali considerazioni - ancorché nel contesto attuale siano ravvisabili alcuni elementi di differenza rispetto al richiamato precedente del 2011, relativamente alla composizione non esclusivamente tecnica dell’esecutivo - non possiamo che ribadire come, anche nella presente situazione, non sussistano i presupposti giuridici per un intervento di tipo autoritativo da parte delle presidenze delle Camere e come pertanto allo stato attuale il Comitato possa operare nella pienezza delle sue funzioni. L’obiettivo di corrispondere all’esigenza sottesa alla richiesta formulata dai gruppi Fratelli d’Italia - conclude la lettera - potrà dunque essere realizzato esclusivamente attraverso accordi generali tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione, la cui percorribilità ci riserviamo di verificare nelle sedi opportune". (Com)