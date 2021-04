Trasporti: Fontana, servono più risorse per agenzie del tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le agenzie del tpl ci vorrebbero più risorse, se ci fossero più risorse si potrebbero mettere più mezzi, raddoppiare le corse e il problema potrebbe essere affrontato in quel modo. Ci sono stati dei versamenti in più, ma non sono sufficienti per dare una risposta completa a questo tipo di trasporto”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana intervenendo al webinar organizzato da Aime. “I treni sono a posto, anche perché c'è stata una riduzione della domanda – ha precisato Fontana - ma i treni non possono essere aumentati perché l'utilizzo della rete sul territorio è già alla saturazione: anche avendo più risorse non potremmo mettere più treni e lo stesso vale per quanto riguarda le metropolitane”. “Il trasporto pubblico è uno dei veicoli attraverso cui più facilmente il virus si diffonde soprattutto se c'è qualcuno che non usa la mascherina o utilizza il poggiamani. Per questo dico che la fine dell'angoscia, al di là di tutto quello che possiamo fare, sta nella vaccinazione”. (Rem)