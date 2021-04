Italia-Argentina: nuove opportunità per imprese e lingua italiana a San Juan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Opportunità per export e investimenti, collaborazione culturale e promozione della lingua italiana sono stati al centro dell'incontro avuto oggi dall'ambasciatore italiano in Argentina Giuseppe Manzo con il governatore della provincia di San Juan, Sergio Mauricio Uñac. "Energie rinnovabili, agroindustria, disegno industriale sono settori su cui sta puntando San Juan e su cui le imprese italiane sono pronte a cogliere le opportunità in questa dinamica regione del paese", ha commentato l'ambasciatore Manzo al termine del colloquio, preceduto ieri al palazzo di governo dall'incontro con il governo della provincia il vice Governatore Roberto Gattoni e la ministra di governo Fabiola Aubone. L'incontro rientra nel programma "Italia en 24" realizzato dall'ambasciata a Buenos Aires per favorire contatti diretti di imprese e istituzioni italiane con le 24 province argentine. Ambasciatore e governatore hanno concordato che la prossima edizione di "Italia en 24" sarà dedicata a San Juan, per presentare le opportunità nell'economia e nella cultura anche in vista della realizzazione di iniziative legate al teatro, ai 700 anni di Dante Alighieri e alla promozione della lingua italiana. Tra gli incontri tenuti nella provincia del nord-ovest argentino anche il colloquio con la direttrice del Teatro del Bicentenario, che ha un accordo di collaborazione con il San Carlo di Napoli e un progetto di formazione con la Scala di Milano. La visita del rappresentante italiano si è aperta con l'incontro con esponenti della numerosa comunità italiana. Sono 8 mila mila infatti i connazionali residenti a San Juan e 77 mila quelli che si avvalgono dei servizi del consolato di Mendoza mai interrotti durante la pandemia e ai quali l'ambasciatore ha dedicato il saluto per le festività pasquali con un articolo sul principale quotidiano della provincia "Diario de Cuyo". (Abu)