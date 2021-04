Americhe: Osa si prepara al fine settimana elettorale, missioni in Ecuador, Bolivia e Perù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione degli Stati americani (Osa) ha annunciato l'invio di missioni per l'intensa sessione elettorale che si annuncia nel fine settimana. In Ecuador, si legge in una nota dell'ente panamericano, si accompagnerà il secondo turno delle presidenziali, sfida che si terrà l'11 aprile tra il neo socialista Andrés Arauz e il conservatore Guillermo Lasso. A Quito sono già arrivati il primo aprile i primi esponenti di un gruppo di lavoro guidato dall'ex vicepresidente di Panama, Isabel de Saint Malo, e composta da un total di 77 persone di 21 nazionalità diverse. Arauz, delfino dell'ex presidente Rafael Correa, ha chiuso il primo turno del 7 febbraio con il 32,7 per cento dei consensi. Lasso, giunto al terzo assalto al Palazzo di Carondelet, parte con un forte ritardo avendo ottenuto il 19,74 dei voti. Con le elezioni, che coinvolgono poco meno di 13,1 milioni di cittadini, si eleggono oltre al presidente della Repubblica e il vicepresidente, i 137 deputati dell'Assemblea nazionale e cinque rappresentanti del Parlamento andino. (segue) (Nys)