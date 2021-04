Americhe: Osa si prepara al fine settimana elettorale, missioni in Ecuador, Bolivia e Perù (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione più delicata spetta però al messicano Rodrigo Alfonso Morales Manzanares: già consigliere del decaduto Istituto federale elettorale, dovrà guidare sette funzionari nel processo di accompagnamento del secondo turno delle elezioni amministrative in Bolivia. Le urne dovranno decidere chi governerà il grosso delle regioni e dei comuni boliviani, dopo un primo turno non felice per il partito di governo Mas (Movimento per il socialismo) del presidente Luis Arce. La Paz è in dura polemica con il segretario generale dell'Osa, Luis Almagro, e con la gestione portata avanti in occasione delle presidenziali del 2019: furono proprio le accuse di frode contenute in un discusso rapporto preliminare dell'Osa a scatenare le tensioni culminate nelle dimissioni e la fuga all'estero dell'ex presidente Evo Morales. Più di recente Arce ha minacciato di denunciare Almagro per le critiche rivolte al pressing che la magistratura boliviana ha avviato sui membri dell'ex governo ad interim di Jeanine Anez. (Nys)