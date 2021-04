Roma: ztl sospesa fino al 30 aprile, Assemblea capitolina impegna Raggi con voto di 4 M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina ha dato il via libera alla mozione presentata dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo, e sottoscritta dal presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito che impegna la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a non riattivare i varchi della Zona a traffico limitato fino al 30 aprile. La mozione è passata con 21 voti favorevoli e 19 contrari su 41 votanti. Hanno votato favorevolmente tutti i consiglieri d'opposizione presenti, sia di centrodestra che di centrosinistra, oltre a quattro consiglieri della maggioranza M5s: Marcello De Vito, Paolo Ferrara, Eleonora Guadagno, Teresa Zotta. Tra i banchi della maggioranza M5s si è astenuto il consigliere Francesco Ardu. Con il via libera all'atto "è stata offerta alla città l'immagine di una maggioranza consiliare formata da forze responsabili, che hanno lavorato insieme nell'interesse della Capitale, oltre a quella di amministratori che hanno a cuore la tutela della salute dei cittadini e il sostegno al tessuto produttivo romano", spiega il presidente De Vito. "Ora la giunta Raggi attui immediatamente il dispositivo della nostra mozione al fine di favorire la ripresa economica e sociale della città", commenta il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni. (Rer)