Italia-Romania: relazioni bilaterali e cooperazione nell'Ue al centro colloquio di domani tra Di Maio e Aurescu

- Le modalità per il miglioramento delle relazioni bilaterali tra Italia e Romania e le prospettive di cooperazione nell'Unione europea. Questi i temi al centro del colloquio bilaterale di domani tra il ministro degli Affari esteri della Romania, Bogdan Aurescu, e l'omologo Luigi Di Maio, in occasione della vista di domani a Roma di Aurescu. "Attendo con ansia la mia visita a Roma di domani, soprattutto per le consultazioni con il mio collega ministro degli Esteri Luigi Di Maio per discutere dei modi per migliorare ulteriormente il nostro eccellente di partnership strategica", scrive Aurescu su Twitter. "Decideremo le nostre priorità bilaterali comuni e le prospettive di cooperazione nell'Unione europea, a livello regionale e globale", aggiunge. (segue) (Res)