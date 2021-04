Italia-Romania: relazioni bilaterali e cooperazione nell'Ue al centro colloquio di domani tra Di Maio e Aurescu (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre il ministro romeno affronterà con l'omologo italiano le modalità concrete per rafforzare la cooperazione tra Romania e Italia, in termini politici, economici e settoriali e sottolineerà l'importanza che la comunità rpmena in Italia ha nei rapporti bilaterali. I colloqui tra Aurescu e Maio si concentreranno anche sull'agenda europea, con un focus sulla cooperazione dell'Ue per combattere gli effetti della pandemia da Covid-19 e aumentare la resilienza dell'Unione, oltre sui dibattiti alla Conferenza sul futuro dell'Europa, ripresa economica, la politica di allargamento dell'Unione e il rilancio del partenariato orientale. (segue) (Res)