Israele: Covid, dopo un anno consentito accesso ai non israeliani

- A partire da domani, 7 aprile, un gruppo selezionato di non israeliani potrà entrare in Israele, dopo oltre un anno di stop dovuto alla pandemia Covid-19. Secondo quanto riferisce il quotidiano israeliano “Haaretz”, i visitatori dovranno ricevere il permesso per entrare nel Paese in anticipo dal ministero dell’Interno e dalle autorità consolari. Sarà necessario un isolamento fiduciario di 14 giorni, dopo l’arrivo in Israele, anche per chi ha contratto la malattia e per chi è vaccinato. Inoltre, i visitatori non israeliani dovranno presentare un test negativo effettuato 72 ore prima dell’imbarco. (Res)