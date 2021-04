Roma: Fd'I, bene ok a mozione su Ztl, ora giunta Raggi rispetti volontà Assemblea capitolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina ha approvato la mozione che "come Fratelli d'Italia avevamo presentato per impegnare la sindaca Raggi a sospendere la chiusura della Ztl prevista al termine della data odierna. Nel giorno in cui, nero su bianco, i militari dei Nas hanno accertato che sui mezzi pubblici, che, giova ricordare, sempre l'amministrazione a guida 5 stelle dovrebbe sanificare, vi sono tracce evidenti di Covid-19 ritenevamo necessario garantire ai cittadini di poter utilizzare anche il mezzo privato per recarsi nei luoghi di lavoro evitando assembramenti sugli stessi". Lo dichiarano in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e i consiglieri comunali Francesco Figliomeni, Lavinia Mennuni e Rachele Mussolini della lista Con Giorgia. "Inoltre, siccome non di solo Covid si muore - aggiungono -, e visto che nel centro storico alla luce della pandemia si è azzerato il turismo, nonché le presenze negli uffici e vi è il rischio concreto di una desertificazione commerciale riteniamo opportuno che i varchi vengano lasciati aperti in questo periodo emergenziale accogliendo l'accorato grido di dolore delle diverse rappresentanze degli operatori commerciali. Ora aspettiamo che la giunta Raggi - concludono - attui immediatamente il dispositivo della nostra mozione al fine di favorire la ripresa economica e sociale della città".(Com)