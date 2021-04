Roma: Figliomeni (Fd'I), istituzioni sostengano concretamente giornata internazionale sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi celebriamo la giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace il cui scopo è contribuire ad accrescere la consapevolezza del ruolo storico svolto dallo sport nel perseguire sviluppo, pace e integrazione sociale". Lo dichiara, in una nota, Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Auspichiamo che le Istituzioni, ad ogni livello - aggiunge - dispongano quanto prima la riapertura in sicurezza delle strutture sportive, oramai sempre più in ginocchio dal punto di vista economico, dando la possibilità ai cittadini di viverli per attuare la pratica sportiva che, non dimentichiamolo, è fondamentale per la propria salute, nonché, sopratutto in questo periodo storico, per garantire una socialità fra gli stessi. È ora di passare dalla retorica alle risposte concrete".(Com)