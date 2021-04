Roma: De Vito (M5s), Raggi e giunta ascoltino Aula e fermino riattivazione varchi Ztl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina ha approvato "con 21 sì e 19 no la mozione" presentata dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo, e sottoscritta dal presidente dell'Aula Giulio Cesare, Marcello De Vito, inerente alla proroga della sospensione dei varchi Ztl. In un post su Facebook De Vito spiega: "La sindaca e la giunta eseguano la volontà dell'Assemblea. Lo avevo auspicato nel pomeriggio e fortunatamente è accaduto: con 21 voti a favore, 19 contrari e un astenuto, l'Assemblea capitolina ha approvato la mozione a prima firma De Priamo e dei consiglieri Fd'I, che ho sottoscritto, che impegna la sindaca e la giunta a non riattivare domani la Ztl, sino al 30 aprile. In questo modo, evitate le solite derive integraliste, è stata offerta alla città l'immagine di una maggioranza consiliare formata da forze responsabili, che hanno lavorato insieme nell'interesse della Capitale, oltre a quella di amministratori che hanno a cuore la tutela della salute dei cittadini e il sostegno al tessuto produttivo romano. La richiesta va incontro all'interesse per la salute dei romani (non andava infatti ignorato l'allarme emerso oggi a seguito dei controlli effettuati dai Nas sui mezzi pubblici) e allo stesso tempo rispetterà le esigenze dei commercianti, tanto fortemente penalizzati nelle loro attività dagli effetti che la pandemia di Covid ci obbliga a vivere da oltre un anno. Ora - conclude De Vito - la sindaca e la giunta applichino la volontà espressa dall'Aula". (Rer)